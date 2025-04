Quotidiano.net - Strage di Ustica: Nuove Scoperte sull'Impatto del Caccia Americano

"Ladinon fu causata da un attentato, e nemmeno da un missile, in quanto non ci sono tracce materiali di un'esplosione, interna o esterna. I resti dell'aereo, la perizia tecnica e le testimonianze tutte ci portano verso un'unica, ineluttabile conclusione: il DC-9, subito prima della sua tragica caduta, fu centrato da un, impegnato nell'inseguimento di un Mig libico". Lo scrive il direttore dell'Espresso Emilio Carelli nell'editoriale del numero che sarà in edicola domani, e che ha come storia di copertina '- La verità'. "La verità portata alla luce dall'inchiesta di Paolo Biondani - scrive ancora Carelli - conferma che quella sera ci fu un'azione di guerra in tempo di pace. La verità, purtroppo è che molte delle prove che avrebbero potuto chiarire definitivamente i contorni di quella notte sono semplicemente scomparse.