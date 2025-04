Cultweb.it - Pizza Hut lancia la pizza al “caviale”: sacrilegio o delizia?

Leggi su Cultweb.it

Hut ha recentemente introdotto una nuova e audace proposta culinaria: il “Caviar”. No, non è vero vero. Questo prodotto innovativo consiste in perle al gusto di pepperoni, il famigerato salame piccante americano che imitano l’aspetto e la consistenza deltradizionale. Realizzate con acqua aromatizzata proprio ai pepperoni e agar agar, un gelificante derivato dalle alghe rosse, queste offrono un sapore affumicato e deciso, pensato per arricchire i classici piatti del menu diHut. Ma qual è l’ispirazione che ha portato a questa combinazione particolare?Una delle pizze speciali diHut – Fonte: CNNTutto deriva dalla crescente popolarità dei “caviar bumps” tra la Generazione Z, una tendenza che ha visto un aumento nell’interesse per iltradizionale.