Oasport.it - Lorenzo Musetti vince il derby a Montecarlo, Berrettini limitato da problemi fisici

ritorna ai quarti di finale del Masters 1000 didopo due anni. Il toscano, nelitaliano, batte Matteoper 6-3 6-3 in un’ora e 33 minuti, e ora attende uno tra il portoghese Nuno Borges o il greco Stefanos Tsitsipas, di scena subito dopo sul Campo Ranieri III. Per il romano, oltre a un’energia relativamente mancante, anche qualche problema fisico a un piede ravvisato in particolare nel finale.Pronti via, ed arriva subito lo 0-30 a favore di, solo che di lì in avantimette insieme quattro punti in fila. Subito dopo, il romano non debutta bene alla battuta: sono tanti gli errori di dritto ed arriva subito il break del toscano, che poi conferma il tutto a 15 per il 3-0. Sul 3-1si ritrova di nuovo sotto 0-30, ma riesce ancora a tenere, stavolta ai vantaggi, e poi arriva un altro 15-30 sul 4-2.