Arnold Schwarzenegger torna su Netflix con Fubar 2

Arnold Schwarzenegger sta per tornare su Netflix con la seconda stagione di Fubar, disponibile a partire dal 12 giugno 2025. Scopriamo di più sulla trame e qualche curiosità. Fubar 2: il cast e la trama In questa nuova stagione Schwarzenegger, nei panni dell’ex agente speciale Luke Brunner, dovrà vedersela con una vecchia fiamma, Greta Nelso, ex spia della Germania Est interpretata da Carrie-Anne Moss. Il cast include anche Monica Barbaro nel ruolo di Emma, la figlia di Luke e Fabiana Udenio (Tally Brunner, ex moglie di Luke) oltre a Fortune Feimster nel ruolo di Ruth "Roo" Russell, agente della CIA. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix US (@Netflix) La serie creata da Nick Santora mescola ironia, intrattenimento e azione in un mix che ha riscosso un buon successo all’epoca dell’uscita della prima stagione a fine maggio 2023. Quotidiano.net - Arnold Schwarzenegger torna su Netflix con Fubar 2 Leggi su Quotidiano.net Il conto alla rovescia è cominciato.sta perre sucon la seconda stagione di, disponibile a partire dal 12 giugno 2025. Scopriamo di più sulla trame e qualche curiosità.2: il cast e la trama In questa nuova stagione, nei panni dell’ex agente speciale Luke Brunner, dovrà vedersela con una vecchia fiamma, Greta Nelso, ex spia della Germania Est interpretata da Carrie-Anne Moss. Il cast include anche Monica Barbaro nel ruolo di Emma, la figlia di Luke e Fabiana Udenio (Tally Brunner, ex moglie di Luke) oltre a Fortune Feimster nel ruolo di Ruth "Roo" Russell, agente della CIA. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daUS (@) La serie creata da Nick Santora mescola ironia, intrattenimento e azione in un mix che ha riscosso un buon successo all’epoca dell’uscita della prima stagione a fine maggio 2023.

Arnold Schwarzenegger torna su Netflix con Fubar 2. Arnold Schwarzenegger pronto a tornare in Fubar 2: la data di uscita. Fubar 2 ha una data d'uscita! Schwarzenegger torna su Netflix con Carrie-Anne Moss. Arnold Schwarzenegger torna per la seconda stagione di FUBAR a giugno. Torna Arnold Schwarzenegger nel ruolo di "Chief Action Officer" di Netflix!. Fubar 2 su Netflix si farà ed arriverà nel 2025: forse in primavera?. Ne parlano su altre fonti

Arnold Schwarzenegger torna su Netflix con la seconda stagione di Fubar: ecco la data di uscita - Arnold Schwarzenegger torna in Fubar con la seconda stagione, disponibile su Netflix dal 12 giugno 2025. La nuova trama introduce Carrie-Anne Moss come antagonista, promettendo colpi di scena e avvent ... (ecodelcinema.com)

Arnold Schwarzenegger pronto a tornare in Fubar 2: la data di uscita - Schwarzenegger torna a interpretare Luke Brunner nella seconda stagione di Fubar, in arrivo su Netflix. Al suo fianco come new entry l’attrice Carrie-Anne Moss ... (tecnologia.libero.it)

Fubar 2 ha una data d'uscita! Schwarzenegger torna su Netflix con Carrie-Anne Moss - Arnold Schwarzenegger è pronto a tornare nella seconda stagione di Fubar: ecco quando usciranno su Netflix i nuovi episodi ... (serial.everyeye.it)