Marotta: «Noi dobbiamo convivere con tre realtà rispetto a squadre come il Napoli che ci sfida per lo scudetto»

Beppe, presidente dell’Inter, è intervenuto dal palco de Il Foglio a San Siro a proposito della suo club, della situazione del calcio in Italia e della sua carriera da dirigente: «Io ho fatto la mia carriera da dirigente, correndo per vincere. Farlo da presidente èconsacrare una carriera».Leggi anche:: «Viviamo in un mondo che vive al limite dell’etica, gli stipendi andrebbero ridimensionati»: «Su di noi ne dicono tante»Cosa è cambiato con il passaggio a Oaktree?«Ci sono dei concetti erano usati prima e vengono usati anche oggi. La differenza sostanziale è che prima avevamo un punto di riferimento in una persona fisica che era Zhang. Oggi abbiamo un fondo, composto da professionisti: c’è un team di esperti in determinate aree e c’è un confronto che si concilia con le loro attitudini e le loro competenze.