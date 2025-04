Borsa | Europa brillante in chiusura Parigi +383%

chiusura di seduta. Parigi ha guadagnato il 3,83% a 7.126 punti, Francoforte il 4,53% a 20.562 punti, Madrid il 4,02% a 12.299 punti e Londra il 3,04% a 7.913 punti. Quotidiano.net - Borsa: Europa brillante in chiusura, Parigi +3,83% Leggi su Quotidiano.net Borse europee brillanti indi seduta.ha guadagnato il 3,83% a 7.126 punti, Francoforte il 4,53% a 20.562 punti, Madrid il 4,02% a 12.299 punti e Londra il 3,04% a 7.913 punti.

Borsa: Europa brillante in chiusura, Parigi +3,83%. Borse oggi, le news sui dazi. Lo stop alle sanzioni innesca il maxi rimbalzo, Piazza Affari + 4,73%. Borse, Casa Bianca: i dazi totali alla Cina sono al 145%. Wall Street in rosso: Dj -2,72%, Nasdaq -4,01%. Mila. Borse europee in forte rialzo dopo il rinvio dei dazi. Von der Leyen: "La Ue sospende le contromisure per 90 giorni". Gennaio brillante per le Borse Ue con il Dax sui massimi. A Milano Mps perde l'8,7%. Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rosso (-1,5%). In controtendenza salgono Tenaris, Diasorin e Leonardo.

Borsa: indici Europa e Usa contrastati nel finale, Milano +6% - Borse contrastate tra Usa ed Europa nel finale, con il vecchio continente brillante e l'America frenata dalle prese di beneficio, invertendo i ruoli rispetto alla vigilia. (ANSA) ... (msn.com)

Borsa: Europa consolida massimi in chiusura, su Milano (-1,6%) pesa 'dividend day' - Petrolio in calo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 mag - Chiusura sugli scudi per le ... 1,77%), in scia a un comparto europeo brillante (sottindice +1%). Buon rialzo anche per Unipol ... (ilsole24ore.com)