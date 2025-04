Cultweb.it - Un’isola, il sogno del paradiso terrestre, un mistero: ecco la vera storia di Eden, il nuovo film di Ron Howard

Leggi su Cultweb.it

Negli anni ’30, l’isola di Floreana nelle Galápagos diventa il palcoscenico di una vicenda intrigante e misteriosa che ha ispirato ildi Ron. Questacoinvolge un gruppo di europei che, desiderosi di sfuggire alla civiltà, si stabiliscono sull’isola con l’intento di creare una nuova vita in armonia con la natura. Tuttavia, le loro aspirazioni si scontrarono presto con le dure realtà dell’isolamento e con le tensioni interpersonali che emergono, portando a conseguenze drammatiche.?Il primo a stabilirsi su Floreana è il dottor Friedrich Ritter, un medico tedesco, che nel 1929 lascia la Germania insieme alla sua compagna Dore Strauch per vivere in isolamento. Ritter, ispirato da idee filosofiche e dal desiderio di abbandonare la società moderna, arriva sull’isola con l’obiettivo di condurre una vita autosufficiente.