E R contro The Pitt Noah Wyle sulla faida finita in tribunale | Triste e deluso

Noah Wyle, ex star di E.R - Medici in prima linea ora protagonista del nuovo medical drama The Pitt, è tornato a parlare della causa intentata dalla vedova del creatore di E.R. Michael Crichton dicendosi molto amareggiato. Comingsoon.it - E.R. contro The Pitt, Noah Wyle sulla faida finita in tribunale: "Triste e deluso" Leggi su Comingsoon.it , ex star di E.R - Medici in prima linea ora protagonista del nuovo medical drama The, è tornato a parlare della causa intentata dalla vedova del creatore di E.R. Michael Crichton dicendosi molto amareggiato.

E.R. contro The Pitt, Noah Wyle sulla faida finita in tribunale: "Triste e deluso". E.R. e The Pitt, Un legame sospetto che finisce in tribunale.

