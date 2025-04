Una giornata a Ravenna con re Carlo non solo un uomo di grande intelligenza ma anche un uomo di cuore

grande amico di Re Carlo, racconta, in esclusiva, la sua giornata particolare a Ravenna con i reali, alla scoperta delle bellezze e della storia straordinaria di questa città, dove è nato e cresciuto Vanityfair.it - «Una giornata a Ravenna con re Carlo, non solo un uomo di grande intelligenza, ma anche un uomo di cuore» Leggi su Vanityfair.it Federico Marchetti, presidente della Fashion Task Force, eamico di Re, racconta, in esclusiva, la suaparticolare acon i reali, alla scoperta delle bellezze e della storia straordinaria di questa città, dove è nato e cresciuto

LA DIRETTA - Giornata storica per Ravenna: la visita di Re Carlo e Camilla in città. «Una giornata a Ravenna con re Carlo, non solo un uomo di grande intelligenza, ma anche un uomo di cuore». Re Carlo e Camilla in Italia: le notizie in diretta da Ravenna | L'arrivo tra la folla, la doppia visita in città con «Romagna mia», l'incontro con Mattarella e gli agricoltori alluvionati. Giornata reale. Re Carlo e la regina Camilla a Ravenna. Le tappe della visita. Carlo e Camilla a Ravenna per celebrare la cultura italiana. Oggi si chiude il viaggio dei sovrani - I reali britannici e Mattarella lasciano Ravenna. I saluti dopo la visita alle eccellenze del territorio. Il discorso del re oggi a Ravenna: “Ricorderò l’anniversario della Liberazione”. Ne parlano su altre fonti

Le foto della visita di re Carlo e Camilla a Ravenna - L'attea della folla, le visite ai monumenti, l'abbraccio con Mattarella in Consiglio e i momenti salienti di una giornata storica per la città romagnola ... (rainews.it)

I mosaici di Ravenna incantano Re Carlo d’Inghilterra fotogallery video - I mosaici di Ravenna hanno incantato Re Carlo d’Inghilterra. Dopo la visita alla Tomba di Dante, con cui si è aperta la giornata ravennate di Re Carlo e della consorte Camilla, il re è giunto alla Bas ... (ravennanotizie.it)

Ravenna “Reale”: Re Carlo III e la Regina Camilla in città per una giornata tra arte, memoria e poesia - Domani l’abbraccio di Ravenna ai reali d’Inghilterra e al Presidente Mattarella: omaggio a Dante, mosaici bizantini e celebrazioni per l’80º anniversario della liberazione. Una giornata storica tra pa ... (ravenna24ore.it)