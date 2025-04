Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi, anticipazioni quarta puntata Serale del 12 aprile: ospiti ed eliminati | SPOILER

Cosa vedremo nelladeldidiDe? C’è grande attesa per la nuova prima serata del talent dell’ammiraglia Mediaset. Dopo l’eliminazione di Luk3 le squadre iniziano ad essere sempre più ridotte all’osso. Hanno già dovuto abbandonare il programma, infatti, due cantanti e due ballerine, ovvero: Asia, Vybes (leggi qui la nostra intervista), Raffaella e Luk3. Chi si aggiungerà a questo elenco? Cosa accadrà nella nuova? Siete curiosi di scoprire chi è finito a rischio eliminazione? Ecco tutti glidelle nostre talpe emersi nella registrazione odierna.diDe: chi saranno gli?Fuori i nomi dei Vip presenti nelladeldidiDe. Dopo Gazzelle, Tananai e Alessandra Amoroso chi arriverà in qualità di ospite musicale? La conduttrice ci stupirà con qualche nome internazionale? Ai fan basterebbe vedere Elisa insieme a Cesare Cremonini, vista l’uscita del loro brano, oppure Elodie, anche lei in promozione con un nuovo brano.