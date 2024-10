Si allontana in auto a Pesaro, in corso ricerche del 19enne: vigili del fuoco scandagliano diga del Furlo (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono ancora in corso le ricerche del 19enne scomparso da Acqualagna (Pesaro) la cui auto è stata trovata nei pressi della diga del Furlo. La mamma ha lanciato un appello sui social network: "Contattatemi immediatamente se certi di averlo riconosciuto". Fanpage.it - Si allontana in auto a Pesaro, in corso ricerche del 19enne: vigili del fuoco scandagliano diga del Furlo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono ancora inledelscomparso da Acqualagna () la cuiè stata trovata nei pressi delladel. La mamma ha lanciato un appello sui social network: "Contattatemi immediatamente se certi di averlo riconosciuto".

Pesaro - 19enne si allontana da casa nella notte - l’auto ritrovata vicino a una diga : ricerche in corso - Sono in corso le ricerche di un 19enne allontanatosi dalla sua abitazione di Acqualagna (Pesaro) la scorsa notte alla guida della sua vettura. La macchina è stata ritrovata nei pressi della diga del Furlo. Si indaga per ricostruire la dinamica della scomparsa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

