Shaban Ahmad, lo studente di 19 anni bruciato vivo a Gaza. "Eroe simbolo della tragedia palestinese"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 - Anche il Dipartimento di Stato Usa è sotto choc: "È orribile vedere persone bruciare a morte" dopo i bombardamenti aerei di Israele ha detto il portavoce Matthew Miller, riferendosi al video che sta circolando sui social e che mostra l'orribile morte di, lodi ingegneria del software di 19assieme ad altre vittime dell'incendio scoppiato nel campo profughi di Deir al-Balah, nella Striscia dicentrale, a seguito del bombardamento israeliano sull'ospedale Al-Aqsa Martyrs. "Era unsenza volerlo essere" Angelo Cruciani, artista e attivista per i diritti umani, lo ricorda così: "Era unanche se non voleva esserlo, un ragazzo così entusiasta e combattivo, non posso credere che siainsieme alla madre". Il video straziante Il video è orribile, straziante, lascia scioccati.