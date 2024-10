Screenworld.it - Remnant 2, aprire la cassaforte nelle fogne

(Di martedì 15 ottobre 2024) I dungeon di2 sono estremamente ricchi di nemici da sconfiggere, di risorse, ma anche di puzzle ambientali e moltissime casseforti da. Tante saranno le serrature dadietro un particolare codice che è da ricercaremappa tramite documenti o appositi indizi disseminati attorno. Oggi vi spiegheremo come trovare la combinazione perladelle, bottino che si trova in una zona segreta della mappa de Le Grandi, non segnalata sulla mappa.2, trovare elaSempre trovandoci nel mondo generato dalla Parrocchia di Morrow, cerchiamo il dungeon denominato Le Grande. Particolarità di questaè quella di trovarsi in una zona segreta della mappa, dunque non visibile. Tanto zone diventeranno visualizzabili sulla mappa solo dopo averle trovate e la stanza in particolare è tra queste.