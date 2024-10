Liberoquotidiano.it - Presentato a Roma il libro 'Storia della Medicina e dell'Odontoiatria'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ott. (Adnkronos Salute) - E' stato, presso la Sala Caduti di Nassirya del SenatoRepubblica, il' curato dal professor Michele Covelli, docente'Università Lum 'Giuseppe Degennaro', un lavoro che ha come obiettivo quello di rappresentare una sintesi pratica ed efficace. Un testo che non ha la presunzione di essere un sostituto ai libri di, ma un "instrumentum laboris" che accompagni non solo gli studenti, ma anche chiunque abbia un interesse alla conoscenzamateria.