Ponte della Pungela piloni da rimuovere

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ancora attese per il rifacimento dela Villa San Martino di Lugo. A bloccare i fondi Pnrr, stanziati per avviare il cantiere dopo la consegna dei lavori già avvenuta nei mesi scorsi, è la richiesta formulata dalla Regione che chiede diinteramente i quattrodi cemento sui quali poggia la passerella pedonale, due dei quali collocati direttamente nell’alveo del fiume Santerno. Un costo aggiuntivo importante, pari a circa due milioni di euro che l’Amministrazione comunale ha chiesto di inserire fra gli interventi previsti e finanziati dai piani speciali elaborati dalla Struttura commissariale. Solo dopo questo intervento, che rischia di posticipare di nuovo l’avvio del cantiere, potranno iniziare i lavori finanziati per un totale di 600.000 euro messo a disposizione da fondi Pnrr nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana.