Padel in carrozzina, il campionato nazionale fa tappa in città (Di martedì 15 ottobre 2024) Una grande giornata di sport e accessibilità. Il circolo Rondinella Padel club del Ponte a Greve, ha ospitato nel fine settimana la terza tappa del torneo nazionale Wheelchair Padel, con sette coppie provenienti da tutta Italia. Nel marzo scorso il Club è stato premiato dalla FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) per il miglior progetto sociale 2023 in Toscana. L’idea è venuta a tre giovani amici scandiccesi, ovvero Matteo Pacini, Yuri Raddi e Matteo Giusti che hanno deciso di investire nel proprio territorio, con un centro di Padel al confine tra Scandicci e Firenze situato all’interno del Centro Sportivo della Rondinella Marzocco Calcio, storica seconda squadra della città dopo la Fiorentina. L’obiettivo è ambizioso: grazie al contributo dell’Associazione Onlus Spingi la Vita l’area è stata reso accessibile. Lanazione.it - Padel in carrozzina, il campionato nazionale fa tappa in città Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una grande giornata di sport e accessibilità. Il circolo Rondinellaclub del Ponte a Greve, ha ospitato nel fine settimana la terzadel torneoWheelchair, con sette coppie provenienti da tutta Italia. Nel marzo scorso il Club è stato premiato dalla FITP (Federazione Italiana Tennis e) per il miglior progetto sociale 2023 in Toscana. L’idea è venuta a tre giovani amici scandiccesi, ovvero Matteo Pacini, Yuri Raddi e Matteo Giusti che hanno deciso di investire nel proprio territorio, con un centro dial confine tra Scandicci e Firenze situato all’interno del Centro Sportivo della Rondinella Marzocco Calcio, storica seconda squadra delladopo la Fiorentina. L’obiettivo è ambizioso: grazie al contributo dell’Associazione Onlus Spingi la Vita l’area è stata reso accessibile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Padel - Roma : a Villa Pamphili l’Open FITP con stelle Nazionale - Si tratta del quarto appuntamento del circuito partito a Venezia-Mestre e poi proseguito a Palermo e Bari. (askanews) – Il grande padel arriva ancora una volta a Roma, per uno dei tornei di padel targati FITP più importanti d’Italia. Nel torneo femminile a prendersi la scena è invece una delle coppie più forti nella storia del padel italiano: Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena – rispettivamente ... (Ildenaro.it)

Torna allo Sporting Club di Sassuolo il Torneo Internazionale di Padel Combined - Al via ci saranno oltre 96 atleti per la categoria maschile divisi in 48 coppie e 60 giocatrici nel femminile: un vero successo per lo Sporting che ha ricevuto i complimenti direttamente dall’organizzazione internazionale della FIP padel e che vedrà impegnati atleti di altissimo livello. In... (Modenatoday.it)

La giovane promessa del Bellaria Padel Club di Brindisi brilla in nazionale - Flavia, che lo scorso. . . . Flavia Coppola del Bellaria Padel Brindisi ha disputato i Fip Juniors European Padel Championship con la maglia azzurra e, tra le migliori formazioni d'Europa, le azzurrine hanno brillato conquistando un meritatissimo secondo posto solo alle spalle delle fortissime spagnole. (Brindisireport.it)