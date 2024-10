Novità per i lavoratori nella Manovra 2025, dagli sgravi alle retribuzioni (Di martedì 15 ottobre 2024) La Manovra 2025 si concentrerà su una serie di interventi strutturali per migliorare le condizioni dei lavoratori. Tra le ipotesi un pacchetto di sgravi fiscali e previdenziali che potrebbe arrivare a 15 miliardi di euro. Tra le misure principali, la conferma del taglio del cuneo fiscale, ma anche nuove detrazioni Irpef, oltre a interventi specifici per le partite Iva e i dipendenti pubblici. Ipotesi di misure in Manovra: quali sono Ecco le principali misure ipotizzate nella Manovra 2025 per lavoratori dipendenti, autonomi e pubblici troviamo: taglio del cuneo contributivo, che potrebbe confermare il taglio di 7 punti percentuali per i redditi fino a 25.000 euro e di 6 punti fino a 35.000 euro; detrazione Irpef, con un nuova detrazione per i redditi oltre i 35.000 euro, con meccanismo progressivo fino a 40. Quifinanza.it - Novità per i lavoratori nella Manovra 2025, dagli sgravi alle retribuzioni Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lasi concentrerà su una serie di interventi strutturali per migliorare le condizioni dei. Tra le ipotesi un pacchetto difiscali e previdenziali che potrebbe arrivare a 15 miliardi di euro. Tra le misure principali, la conferma del taglio del cuneo fiscale, ma anche nuove detrazioni Irpef, oltre a interventi specifici per le partite Iva e i dipendenti pubblici. Ipotesi di misure in: quali sono Ecco le principali misure ipotizzateperdipendenti, autonomi e pubblici troviamo: taglio del cuneo contributivo, che potrebbe confermare il taglio di 7 punti percentuali per i redditi fino a 25.000 euro e di 6 punti fino a 35.000 euro; detrazione Irpef, con un nuova detrazione per i redditi oltre i 35.000 euro, con meccanismo progressivo fino a 40.

