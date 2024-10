Meteo | Previsioni per mercoledì 16 ottobre (Di martedì 15 ottobre 2024) A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3344m. I venti saranno al Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per mercoledì 16 ottobre Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3344m. I venti saranno al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Domani Giornata del tumore al seno metastatico - casi in aumento - it. «Un percorso specifico per le donne con tumore metastatico è fondamentale per avere accesso a esami e visite in modo più fluido, per ridurre l’ansia e la stanchezza delle pazienti, e fornire informazioni efficaci – aggiunge Rosaria D’Antona, presidente di Europa Donna -. Un numero in crescita grazie ai trattamenti sempre più innovativi e precisi. (Ildenaro.it)

Vola in cielo a soli 10 anni - giornata di lutto cittadino domani a Bucchianico per la piccola Maria - . Combatteva coraggiosamente da circa 6 anni contro una brutta malattia che purtroppo alla fine ha avuto la meglio. Si è spenta così a Bucchianico, a soli 10 anni, la piccola Maria Di Tullio. . Una scomparsa che ha gettato nel dolore l'intera comunità che ora si stringe intorno alla famiglia della. (Chietitoday.it)

Benevento - domani si celebra la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta : membri e volontari in piazza Torre dalle 9 alle 19 - In Italia l’Ordine di Malta è costituito da tre Gran Priorati (Lombardia e Venezia per il Nord; Roma per il Centro e Napoli e Sicilia per il Sud) e da 29 Delegazioni operative in numerose città italiane. Una occasione per raccontare i progetti e le iniziative che l’Ordine di Malta ha avviato negli anni, a livello locale e nazionale, in favore dei più vulnerabili. (Anteprima24.it)