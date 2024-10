Lampedusa, mille migranti sbarcati in 24 ore (Di martedì 15 ottobre 2024) Lampedusa, 15 ottobre 2024 – Mentre i primi 16 migranti sono in viaggio verso i centri di accoglienza in Albania, in 24 ore a Lampedusa sono sbarcati 1.000 clandestini. New boats full of migrants arrive on the island in Lampedusa, Italy, 16 September 2023. A record number of migrants and refugees have arrived on the Italian island of Lampedusa in recent days. Lampedusa's city council declared a state of emergency on 13 September evening after a 48-hour continuous influx of migrants. ANSA/CIRO FUSCO SIMBOLICAmigranti/SBARCHI/Lampedusa IMBARCAZIONI BARCONI mille sbarchi in 24 ore Nell'isola dopo i 23 sbarchi di ieri con l'approdo di complessive 960 persone oggi sono arrivati altri 53 migranti sbarcati dalla nave della ong Mar Jonio. All'hotspot di Lampedusa, dopo il trasferimento di 233 ospiti, attualmente sono in 946. Quotidiano.net - Lampedusa, mille migranti sbarcati in 24 ore Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Mentre i primi 16sono in viaggio verso i centri di accoglienza in Albania, in 24 ore asono1.000 clandestini. New boats full of migrants arrive on the island in, Italy, 16 September 2023. A record number of migrants and refugees have arrived on the Italian island ofin recent days.'s city council declared a state of emergency on 13 September evening after a 48-hour continuous influx of migrants. ANSA/CIRO FUSCO SIMBOLICA/SBARCHI/IMBARCAZIONI BARCONIsbarchi in 24 ore Nell'isola dopo i 23 sbarchi di ieri con l'approdo di complessive 960 persone oggi sono arrivati altri 53dalla nave della ong Mar Jonio. All'hotspot di, dopo il trasferimento di 233 ospiti, attualmente sono in 946.

