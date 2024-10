Gli Usa in una lettera a Israele: “Far arrivare aiuti a Gaza o stop a forniture militari” (Di martedì 15 ottobre 2024) In una lettera trapelata a mezzo stampa e ora confermata dal portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller, gli Usa chiedono a Tel Aviv di far arrivare gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. In caso contrario, gli Stati Uniti interromperanno le forniture militari. Fanpage.it - Gli Usa in una lettera a Israele: “Far arrivare aiuti a Gaza o stop a forniture militari” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) In unatrapelata a mezzo stampa e ora confermata dal portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller, gli Usa chiedono a Tel Aviv di fargliumanitari alla popolazione di. In caso contrario, gli Stati Uniti interromperanno lemilitari.

