"Far finta di essere sani". I migranti in Albania? Sfregio alla Meloni, dove si spinge Giannini | Video (Di martedì 15 ottobre 2024) "A essere isolato è il Pd, perché sui migranti il resto del mondo è con l'Italia, a partire dalla quasi totalità degli Stati membri dell'Unione europea". A Otto e mezzo, su La7, Lilli Gruber affronta il tema della "operazione Albania" ricordando le parole di Giorgia Meloni. Fin qui, ammette la stessa conduttrice, un grande successo della premier anche a fronte degli attacchi delle opposizioni, scatenate martedì in Aula prima al Senato e poi alla Camera. In studio c'è Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, che parte in quarta contro la premier. "Mi sembrano affermazioni quanto meno avventate, sulla Germania non stanno propriamente così, le frasi di Ursula Von der Leyen mi sembrano pura retorica diplomatica".

L’Albania si avvicina all’ingresso nell’Ue : aperti i primi capitoli negoziali. Ma i nuovi centri per migranti potrebbero essere fuori legge - Nella riunione di oggi, martedì 15 ottobre, in Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei «Fondamentali», che contiene a sua volta cinque capitoli negoziali tematici. A parlare di «momento storico» è anche Péter Szijjártó, ministro degli Esteri dell’Ungheria, che da giugno a dicembre 2024 ha la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea. (Open.online)

Centri in Albania - Schlein : “Governo butta via 800 milioni per deportare i migranti. Potevano essere spesi per le liste d’attesa” - E lo hanno fatto di fretta con affidamenti diretti senza trasparenza, soldi che potevano servire ad abbattere liste d’attesa” Ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un evento in Senato. “Il Governo Meloni butta 800 milioni degli italiani in un accordo di deportazione dei migranti in Albania, in spregio a una sentenza della corte di giustizia europea che fa già scricchiolare ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il caso della bambina di 10 anni abusata in un centro migranti : la piccola potrebbe essere rimasta incinta - comCome accennato sopra, sono trascorsi 9 anni dall’arrivo dei primi migranti presso il centro della frazione di Collio. Una bambina di 10 anni, ospite di un centro per migranti, è stata abusata da un altro ospite dallo stesso centro: la piccola sarebbe anche rimasta incinta. Quindi l’accoglienza non c’entra assolutamente nulla”. (Notizie.com)