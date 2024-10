Con la svastica allo stadio per seguire Italia-Israele (Di martedì 15 ottobre 2024) Sembrava che tutto fosse andato per il meglio in occasione della giornata di Italia-Israele allo stadio Friuli: corteo pro Palestina pacifico e senza particolari criticità in centro città , accesso degli spettatori (seppur con qualche coda di troppo) all'impianto dei Rizzi, fischi all'inno Udinetoday.it - Con la svastica allo stadio per seguire Italia-Israele Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sembrava che tutto fosse andato per il meglio in occasione della giornata diFriuli: corteo pro Palestina pacifico e senza particolari criticità in centro città , accesso degli spettatori (seppur con qualche coda di troppo) all'impianto dei Rizzi, fischi all'inno

Un tifoso entra con una svastica allo stadio per Italia-Israele : radiato dalle partite della Nazionale - Uno spiacevole e riprovevole episodio si è verificato in occasione di Italia-Israele di Nations League: un tifoso è entrato allo stadio con una bandiera con una svastica, simbolo degli orrori del nazismo e dell'Olocausto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Italia-Israele - bandiera con svastica allo stadio : Daspo per il colpevole - “Sono soddisfatto perché il sistema di protezione, estremamente complicato, che era stato messo in piedi, ha retto bene e ha risposto perfettamente, in tutte le sue componenti – ha detto il questore -. La scoperta è stata fatta dalle forze dell’ordine durante i minuziosi controlli eseguiti prima, durante e perfino dopo la partita valida per la Nations League. (Sportface.it)