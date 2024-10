Agli Agnelli sequestrati 75 milioni però il loro ad ci ricatta sui soldi (Di martedì 15 ottobre 2024) Il numero uno di Stellantis, che pochi giorni fa in Parlamento ha sollecitato altri incentivi, ieri ha detto che non può garantire i livelli occupazionali. Il gruppo pretende altri soldi dAgli italiani mentre la Procura sequestra 75 milioni Agli Elkann accusandoli di evasione. Laverita.info - Agli Agnelli sequestrati 75 milioni però il loro ad ci ricatta sui soldi Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 15 ottobre 2024) Il numero uno di Stellantis, che pochi giorni fa in Parlamento ha sollecitato altri incentivi, ieri ha detto che non può garantire i livelli occupazionali. Il gruppo pretende altriitaliani mentre la Procura sequestra 75Elkann accusandoli di evasione.

Soldi dei cittadini per i poster anti-Meloni : 2 - 5 milioni di euro stanziati da De Luca per spacciare fake news - Sono numeri che gli stessi uffici della Regione Campania comunicano trimestralmente”, scrive Il Giornale. Secondo documenti in possesso del Giornale, quei manifesti 6X3, “Italia spaccata, sud tradito”, “Il governo Meloni chiude i pronto soccorsi” (non senza lo svarione ortografico), ma anche gli spot sui grandi risultati della sua giunta, sarebbero costati: 2,5 milioni di euro per tre mesi. (Secoloditalia.it)

Bilancio in rosso per la Pedemontana Veneta : la Regione prevede un disavanzo di 113 milioni in 3 anni. E il concessionario chiede più soldi - A questo “rosso” vanno aggiunti 23 milioni di euro indicati nel preventivo per il 2024, quando la previsione per il 2025-2026 era di 34 milioni in totale. I canoni saranno sempre crescenti raggiungendo il massimo fra 38 anni con 435 milioni di euro. La Regione: “A settembre 20. 203. La Regione contesta il calcolo che la costringerebbe a sborsare 45,6 milioni di euro in più nel solo 2024. (Ilfattoquotidiano.it)

Carta del docente - come spendono i soldi gli insegnanti : 220 milioni per pc e tablet - 30 per corsi di formazione. I dati - 30 milioni per corsi di formazione, laurea, master. I dati sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Secondo i dati statistici riportati da Italia Oggi i docenti, con il bonus 500 euro della carta docenti, spendono nettamente di più per l'acquisto dei pc e tablet che per i corsi di formazione: 220 milioni su 368 sono stati spesi l'anno scorso per acquistare computer e simili. (Orizzontescuola.it)