Verifiche della polizia stradale per prevenire incidenti: tre patenti ritirate (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti della polizia stradale hanno effettuato, insieme al personale dell'ufficio sanitario provinciale della questura di Catania, una serie di controlli finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droghe.

Controlli della polizia stradale : le arterie in cui sono presenti i velox mobili - La repressione dei comportamenti illeciti è finalizzata a determinare un. . Prosegue l'attività di controlli della velocità sul territorio ad opera della polizia stradale. . I prossimi giorni del mese di ottobre, infatti, saranno caratterizzati da verifiche lungo le arterie principali della provincia. (Ferraratoday.it)

Gli autovelox della polizia stradale contro gli eccessi di velocità - ecco le strade sotto la lente - La polizia stradale rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire, così, gli incidenti stradali. E' importante tenere la... (Messinatoday.it)

"Tuo figlio ha avuto un incidente". Spillano oro e soldi ad una 83enne. Ma la polizia stradale li arresta - Qui entra in scena la polizia stradale di Orvieto. Giovedì a mettere a segno il colpo, nel braccio di ferro fra guardie e ladri, è stata la polizia stradale di Orvieto. Sono bastate le verifiche nella banca dati per capire che c’era stata una truffa in provincia di Siena, poco prima. Quanto ai due poi arrestati erano le persone giunte in casa sua. (Lanazione.it)