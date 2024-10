Scuola col cantiere a Caronno, il sindaco: “Basta allarmismi” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mentre continua a tenere banco il caso delle lezioni in corso alla Scuola media mentre è attivo il cantiere del nuovo tetto, il sindaco ha diffuso un comunicato che sgombra nuovamente il campo dagli allarmismi: proprio per “spegnere sul nascere voci infondate e incontrollate sulla sicurezza delle aule alla Scuola”, Marco Giudici chiarisce: “I lavori Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mentre continua a tenere banco il caso delle lezioni in corso allamedia mentre è attivo ildel nuovo tetto, ilha diffuso un comunicato che sgombra nuovamente il campo dagli: proprio per “spegnere sul nascere voci infondate e incontrollate sulla sicurezza delle aule alla”, Marco Giudici chiarisce: “I lavori

Caronno - a scuola col cantiere : aula allagata e proteste - Durante i giorni di pioggia una delle aule all’ultimo piano si è allagata per il cantiere in corso e sono caduti [. Si sono vissuti giorni di passione alla scuola media “De Gasperi”, dov’è in corso il rifacimento del tetto: i ragazzi hanno fatto lezione in aula, con tutti i disagi immaginabili a causa dei rumori. (Ilnotiziario.net)

Villa Mensa - terminato il cantiere-scuola : "Restauro e miglioramento sismico" - Si è conclusa a Villa Mensa l’edizione numero tre del cantiere-scuola del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara nell’ambito del Master di secondo livello in miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale. L’esperienza è terminata con la... (Ferraratoday.it)

Una bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata nel cantiere della scuola : paura in pieno centro ad Avellino - Un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto nel cantiere di una scuola in costruzione al Rione Corea, nel centro di Avellino.Continua a leggere . (Fanpage.it)