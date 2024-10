Scontro a Amici 24: Trigno e Vybes ai ferri corti, Maria De Filippi disattiva la bomba – VIDEO (Di lunedì 14 ottobre 2024) Amici di Maria De Filippi: un commento durante l'esibizione scatena una lite tra Trigno e Vybes L'articolo Scontro a Amici 24: Trigno e Vybes ai ferri corti, Maria De Filippi disattiva la bomba – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Scontro a Amici 24: Trigno e Vybes ai ferri corti, Maria De Filippi disattiva la bomba – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)diDe: un commento durante l'esibizione scatena una lite traL'articolo24:aiDelaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nel daytime di Amici scoppia un litigio tra TrigNO e Vybes. Maria de Filippi è costretta a intervenire - Tanto è vero che scoppia un'altra lite nel giro di pochi giorni. Di fatti, nel corso del daytime di lunedì 14 ottobre, il pubblico ha assistito a uno scambio di parole molto acceso tra due cantanti della scuola mentre erano in relax nella …. Alcune sono futili e si risolvono in poco tempo, altre invece hanno bisogno dell'intervento della stessa Maria de Filippi per calmare gli animi. (Movieplayer.it)

“Amici” - lite tra Vybes e Trigno : Maria costretta ad intervenire - (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Ballando”, Sonia Bruganelli: la replica a Selvaggia dopo lo scontro Tv Leggi anche: Pino Insegno, la brutta notizia è appena arrivata: cosa succede con “Reazione a Catena” “Amici”, la lite tra Vybes e Trigno richiede l’intervento di Maria De Filippi Durante la puntata del daytime di “Amici”, trasmessa questo pomeriggio, la conduttrice ha ... (Tvzap.it)

“Uscite - dovete vedere una cosa “. Amici 24 - Trigno e Vybes convocati da Maria De Filippi - Il suo intervento ha contribuito a distendere i nervi e alla fine Trigno e Vybes hanno fatto pace e si sono dati un bell’abbraccio. Mentre scorrono le ore tra un’esibizione e l’altra i protagonisti della nuova edizione di Amici si stanno conoscendo. Tutto è bene… “Non cercatemi per i prossimi giorni”. (Caffeinamagazine.it)