Promozione Lazio, i risultati della sesta giornata di campionato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è conclusa la sesta giornata dei quattro gironi di Promozione Lazio.Il girone ABernardini, Gregorini e Santinelli sono strumentali al successo della DuepigrecoRoma, che resta in vetta alla classifica con il 3-1 sull'Indomita Pomezia. A due punti insegue l'Ostiantica, che vince con il Romatoday.it - Promozione Lazio, i risultati della sesta giornata di campionato Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è conclusa ladei quattro gironi di.Il girone ABernardini, Gregorini e Santinelli sono strumentali al successoDuepigrecoRoma, che resta in vetta alla classifica con il 3-1 sull'Indomita Pomezia. A due punti insegue l'Ostiantica, che vince con il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Promozione Lazio, i risultati della sesta giornata di campionato - Si è conclusa la sesta giornata dei quattro gironi di Promozione Lazio. (romatoday.it)

Il Luogosanto abbatte il Bonorva e ora comanda il Buddusò, il Coghinas riprende a correre - Alla luce di questi risultati diventa ancor più importante l'esito del posticipo di mercoledì con il Tonara alla caccia del primo successo in campionato per abbandonare l'ultima posizione e la ... (sardegna.diariosportivo.it)

Promozione Basilicata. Lagonegro vola in testa, Corleto cade in casa - Nella sesta giornata di Promozione lucana, il Corleto Perticara frena in casa contro l'Atletico Montalbano, permettendo al Lagonegro di allungare in solitaria in vetta alla classifica. Il Corleto è st ... (lasiritide.it)