Le concessioni delle centrali idroelettriche italiane ecco in che mani potrebbero finire

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Lestanno attirando sempre più l’interesse di gruppi stranieri, creando forti preoccupazioni nel settore energetico nazionale. Con le prime gare in corso in Lombardia, il rischio che parte del patrimonio idroelettrico italiano passi sotto il controllo di aziende estere diventa sempre più concreto. Le prime duein gara: Codera Ratti-Dongo e Resio Il prossimo 18 ottobre sarà una data cruciale: scadrà il termine per la presentazioneofferte relative a due importantilombarde, Codera Ratti-Dongo e Resio, attualmente gestite da Edison e A2a. Questi impianti hanno attirato l’attenzione di colossi internazionali come il gruppo ceco Eph, la svizzera Bkw e il fondo australiano Macquarie, già presente in Italia con investimenti in Autostrade e Open Fiber.