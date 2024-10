Estonia vs Svezia – pronostico, notizie sulle squadre e formazioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Svezia cercherà di mantenere l’imbattibilità nella UEFA Nations League 2024-25 quando si recherà a Tallinn per la sfida di lunedì 14 ottobre con l’Estonia. Nel frattempo, i padroni di casa cercheranno di ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo aver avuto la meglio sull’Azerbaigian nella terza giornata. Il calcio di inizio di Estonia vs Svezia è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Estonia vs Svezia a che punto sono le due squadre Estonia L’Estonia sta disputando la sua campagna di Lega C dopo aver conquistato la promozione con una dominante campagna di Nations League 2022-23. Ha segnato 10 gol e ne ha subiti due.Hanno segnato 10 gol e ne hanno subiti due, ottenendo il massimo dei punti in quattro partite e conquistando la vetta di un gruppo che comprendeva anche Malta e San Marino. Sport.periodicodaily.com - Estonia vs Svezia – pronostico, notizie sulle squadre e formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lacercherà di mantenere l’imbattibilità nella UEFA Nations League 2024-25 quando si recherà a Tallinn per la sfida di lunedì 14 ottobre con l’. Nel frattempo, i padroni di casa cercheranno di ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo aver avuto la meglio sull’Azerbaigian nella terza giornata. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueL’sta disputando la sua campagna di Lega C dopo aver conquistato la promozione con una dominante campagna di Nations League 2022-23. Ha segnato 10 gol e ne ha subiti due.Hanno segnato 10 gol e ne hanno subiti due, ottenendo il massimo dei punti in quattro partite e conquistando la vetta di un gruppo che comprendeva anche Malta e San Marino.

Estonia-Svezia (Uefa Nations League C - 14-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - La squadra di Henn arriva alla sfida dopo aver regolato l’Azerbaigian venerdì scorso, portandosi in vantaggio su questi ultimi nella corsa alla salvezza. Anche […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Il pareggio di Bratislava rimanda ogni possibile verdetto al 16 novembre, ma la Svezia attuale capolista del gruppo C1 di Nations League per differenza reti affronta quest’oggi la vicina ... (Infobetting.com)

FORMAZIONI UFFICIALI Svezia-Estonia - le scelte dei due ct - Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct Alle 20:45 scenderanno in campo Svezia-Estonia in una sfida valida per la Nations League. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct. Alle 20:45 scenderanno in campo Svezia-Estonia. ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Paskotsi, Mets, Tamm, Schjonning-Larsen; Miller, Vetkal, Shein, […]. (Calcionews24.com)