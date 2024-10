Due successi internazionali per i giovani del Tennis Giotto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Due successi internazionali per i giovani del Tennis Giotto. Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia, entrambi nati nel 2008, sono scesi in campo al torneo ITF J60 di Bari dove hanno vissuto un confronto con coetanei di diversi continenti e dove sono riusciti a monopolizzare i tabelloni sia nel Arezzonotizie.it - Due successi internazionali per i giovani del Tennis Giotto Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dueper idel. Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia, entrambi nati nel 2008, sono scesi in campo al torneo ITF J60 di Bari dove hanno vissuto un confronto con coetanei di diversi continenti e dove sono riusciti a monopolizzare i tabelloni sia nel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Due successi internazionali per i giovani del Tennis Giotto - Il fine settimana, invece, è stato avaro di soddisfazioni per le due squadre del Tennis Giotto impegnate nei campionati di serie A2. Arezzo, 14 ottobre 2024 – Due successi internazionali per i giovani del Tennis Giotto. I due tennisti, dunque, hanno impreziosito ulteriormente un 2024 già ricco di soddisfazioni tra cui rientra anche la recente vittoria del titolo italiano a squadre con l’Under16 ... (Lanazione.it)

Steriline conclude un anno di successi con un fitto calendario di eventi internazionali - Steriline, azienda leader nella produzione di soluzioni asettiche per il settore farmaceutico, si avvia a concludere un intenso e ricco calendario di eventi per il 2024, dopo aver già preso parte a oltre 25 manifestazioni tra gennaio e settembre. Como 27/09/204. L'azienda ha consolidato la propria presenza a livello mondiale, partecipando a fiere di grande […]. (Sbircialanotizia.it)

l Percorso di Silvio Pè Bolzano : Dalle Prime Serate ai Successi Internazionali - Questo amore per la musica lo ha portato a iniziare la sua carriera come DJ in piccoli club locali, dove ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico. Con la sua passione e dedizione, Silvio Pè Bolzano continua a essere una figura di spicco nel mondo della musica, ispirando nuove generazioni di DJ e musicisti. (Citypescara.com)