Quotidiano.net - Banor rimodella il portafoglio: "Aumentiamo le azioni cicliche"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) LE ELEZIONI americane, i tagli dei tassi d’interesse da parte delle banche centrali, gli stimoli all’economia cinese: ecco alcuni fattori che Gianmarco Rania (nella foto in alto), gestore del fondoSicav European Dividend Plus, deve pesare con attenzione sul piatto della bilancia per elaborare al meglio le sue strategie di investimento. Messi tutti assieme, questi fattori oggi possono dare ancora un po’ di sprint ai mercati azionari, dopo un 2024 che si è rivelato un anno migliore del previsto, almeno per ora, seppur con uno sbandamento dei listini durante l’estate.