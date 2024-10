Baiano: “Nel Napoli la mia top 3 è formata da Lobotka, Lukaku e Neres” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante il programma radiofonico “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Baiano, allenatore dell’Aglianese e ex calciatore di Napoli ed Empoli. Di seguito, un estratto dell’intervista. L’impatto della pausa sul Napoli Baiano ha commentato l’effetto della pausa sulla squadra, affermando: “È normale che quando le cose vanno bene non si desideri una fermata. Tuttavia, se ci sono giocatori da recuperare, la sosta può essere vista in modo positivo. Quindi, mentre la pausa non è stata benefica per il Napoli, non penso che questo influenzerà le loro prestazioni; continueranno a giocare alla grande”. La sfida contro l’Empoli e l’orario della partita Il Napoli giocherà contro l’Empoli alle 12.30. Riguardo a questo orario, Baiano ha dichiarato: “Non è un orario abituale, anche se è presente nei nostri calendari da anni. Terzotemponapoli.com - Baiano: “Nel Napoli la mia top 3 è formata da Lobotka, Lukaku e Neres” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante il programma radiofonico “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco, allenatore dell’Aglianese e ex calciatore died Empoli. Di seguito, un estratto dell’intervista. L’impatto della pausa sulha commentato l’effetto della pausa sulla squadra, affermando: “È normale che quando le cose vanno bene non si desideri una fermata. Tuttavia, se ci sono giocatori da recuperare, la sosta può essere vista in modo positivo. Quindi, mentre la pausa non è stata benefica per il, non penso che questo influenzerà le loro prestazioni; continueranno a giocare alla grande”. La sfida contro l’Empoli e l’orario della partita Ilgiocherà contro l’Empoli alle 12.30. Riguardo a questo orario,ha dichiarato: “Non è un orario abituale, anche se è presente nei nostri calendari da anni.

