A caccia di opportunità di lavoro. Torna il Career week dell’Università. Incontri e colloqui con 74 aziende (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono 74 le aziende che parteciperanno dal 14 al 17 ottobre alla Career week 2024 dell’Università di Siena, il ciclo di iniziative di orientamento al lavoro promosso dal Placement office e Career service dell’ateneo. Durante i quattro giorni dell’iniziativa, studentesse e laureate, studenti e laureati dell’Ateneo senese potranno sostenere i colloqui conoscitivi ai desk aziendali allestiti al Palazzo del Rettorato, a Siena, e al Campus Lab del Pionta, nella sede di Arezzo, domani. I colloqui, spiega una nota, si svolgeranno con accesso programmato per chi si è candidato sulla piattaforma Job Teaser ed è stato selezionato, senza escludere la possibilità per ogni componente della comunità studentesca e per le laureate e i laureati di tutte le discipline di recarsi in qualsiasi sede per presentarsi ai recruiter. Lanazione.it - A caccia di opportunità di lavoro. Torna il Career week dell’Università. Incontri e colloqui con 74 aziende Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono 74 leche parteciperanno dal 14 al 17 ottobre alla2024di Siena, il ciclo di iniziative di orientamento alpromosso dal Placement office eservice dell’ateneo. Durante i quattro giorni dell’iniziativa, studentesse e laureate, studenti e laureati dell’Ateneo senese potranno sostenere iconoscitivi ai desk aziendali allestiti al Palazzo del Rettorato, a Siena, e al Campus Lab del Pionta, nella sede di Arezzo, domani. I, spiega una nota, si svolgeranno con accesso programmato per chi si è candidato sulla piattaforma Job Teaser ed è stato selezionato, senza escludere la possibilità per ogni componente della comunità studentesca e per le laureate e i laureati di tutte le discipline di recarsi in qualsiasi sede per presentarsi ai recruiter.

