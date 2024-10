Ilrestodelcarlino.it - Valsa, la distanza con Perugia è ancora tanta. L’attacco fa la differenza, gara senza storia

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il match del gatto col topo alla fine non riserva nessuna sorpresa: lo vince, sorniona nel primo parziale e capace di aggredire la preda al momento giusto, capace di aspettare gli inevitabili cali di Modena e di approfittarne in ogni occasione. Unaabissale a muro, quella trae Sir, molto ampia anche in un attacco che per Modena ha prodotto 13 errori e 9 murate, perun equivalente di 5 più 1, a testimoniare che De Cecco e compagni devonomangiare molti crostini. Nonostante l’impressione, per larghi tratti del match, sia stata quella di una sfida pari, intensa, incerta. Di incerto, però, c’è stato poco: i gialloblù sia nel primo che nel terzo set hanno sprecato le occasioni di procurarsi un largo vantaggio e hanno poi inanellato quei due o tre errori di fila che hanno riportato gli ospiti sotto nel punteggio.