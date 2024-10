Lettera43.it - Tajani: «Cinque Hezbollah hanno ottenuto la cittadinanza italiana grazie a certificati falsi»

(Di domenica 13 ottobre 2024) Al termine della conferenza nazionale degli enti locali di Forza Italia che si è svolta a Perugia, Antonioha dichiarato chelibanesi membri disono riusciti a ottenere il passaporto italianoa documenti. «Ora stiamo revocando la, perché essere italiani è una cosa seria», ha affermato il ministro degli Esteri, spiegando che tutto risale a «un paio di mesi fa», senza specificare dove è accaduto. Antonio(Ansa).: «Troppe truffe per regalare lacon finti avi» A margine della conferenza,ha anche detto che «troppe truffe, troppi personaggi che organizzano agenzie per regalare lacon finti avi, perché il passaporto italiano è comunitario e serve per entrare in Europa e negli Stati Uniti».