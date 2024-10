Liberoquotidiano.it - Sputò sulla maniglia dell'ex suocero per farlo fuori: Finale Emilia, chi finisce nei guai

(Di domenica 13 ottobre 2024) Rischia di finire a processo per stalking una donnadi 52 anni di. La signora avrebbe sputatoa porta'ex, forse per trasmettergli il virus del Covid nel periodo del lockdown. Stando a La Gazzetta di Modena, la donna si sarebbe lasciata dal marito dopo ben 25 anni di matrimonio. Un fatto che la signora non avrebbe accettato, al punto da arrivare a minacciare l'ex ma anche i suoi suoceri. "Nel 2020 - si legge sul quotidiano - una telecamera di videosorveglianza mostra come la donna, in isolamento per Covid esce dal portonea sua abitazione e va davanti a quello del, che abita di fronte. Poi sputa,, forse con l'intento di contagiare l'anziano. Questo è uno dei tanti gesti persecutori verso l'uomo, a corredo nella denuncia". Oltre al, vittimaa donna sarebbe anche il fu marito.