Sport in tv oggi domenica 13 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi (Di domenica 13 ottobre 2024) Il programma e il palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, domenica 13 ottobre 2024. Riflettori puntati sul tennis, di scena in Cina, dove ci sarà la finale del Masters 1000 di Shanghai e quella del Wta 1000 di Wuhan. Protagonisti anche il basket e il volley con le gare del massimo campionato italiano, oltre alla Serie C di calcio, l’unica a giocare data la pausa nazionali. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale. Sport in tv oggi domenica 13 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di132024. Riflettori puntati sul tennis, di scena in Cina, dove ci sarà la finale del Masters 1000 di Shanghai e quella del Wta 1000 di Wuhan. Protagonisti anche il basket e il volley con le gare del massimo campionato italiano, oltre alla Serie C di calcio, l’unica a giocare data la pausa nazionali. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv13digliFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sport in tv oggi (domenica 13 ottobre) : orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - 00 VOLLEY (Superlega) – Cisterna-Piacenza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV) 18. 00 BASKET (Serie A) – Sassari-Napoli (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN) 12. 00) 15. 00 VOLLEY (Superlega) – Civitanova-Monza (diretta streaming su VBTV, DAZN) 16. (Oasport.it)

Sport in tv oggi (domenica 13 ottobre) : orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - 00 CANOA SPRINT – Supercup ad Hangzhou (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN) 08. 00 BASKET (Serie A) – Trapani-Scafati (diretta streaming su DAZN) 20. 00 VOLLEY (Superlega) – Civitanova-Monza (diretta streaming su VBTV, DAZN) 16. 00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Firenze-Scandicci (diretta streaming su DAZN, VBTV) 18. (Oasport.it)

Sport in tv oggi sabato 12 ottobre : palinsesto e orari di tutti gli eventi - it vi racconterà tutto questo in tempo reale, intanto ecco di seguito il palinsesto dettagliato. Il programma completo dello sport in tv per la giornata di sabato 12 ottobre, con tutti gli orari e le informazioni per la diretta tv e streaming. Si entra nelle fasi decisive dei due tornei tennistici della settimana: a Shanghai per il Masters 1000 e a Wuhan per il WTA della stessa categoria. (Sportface.it)