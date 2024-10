La nuova collezione per Halloween 2024 di Lush è super spooky (ed è già in trend) (Di domenica 13 ottobre 2024) Lush, il celebre brand di cosmetici naturali e cruelty-free, è pronto a sorprendere ancora una volta con la sua attesissima collezione di Halloween 2024. Quest’anno, il marchio propone oltre 24 prodotti in edizione limitata, perfetti per celebrare la stagione autunnale e dare un tocco magico alla tua routine di bellezza. Lush lancia la nuova collezione di Halloween 2024 tutta skincare Tra le novità più interessanti, spiccano bombe da bagno a forma di zucca, maschere profumate e persino uno “slime da doccia”, un prodotto che, nonostante il nome, promette un’esperienza di lusso per la pelle. Questa collezione non solo renderà i tuoi momenti di relax più festivi, ma sarà anche un’ottima idea regalo per i compleanni di amici nati sotto i segni della Vergine o dello Scorpione. Metropolitanmagazine.it - La nuova collezione per Halloween 2024 di Lush è super spooky (ed è già in trend) Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 13 ottobre 2024), il celebre brand di cosmetici naturali e cruelty-free, è pronto a sorprendere ancora una volta con la sua attesissimadi. Quest’anno, il marchio propone oltre 24 prodotti in edizione limitata, perfetti per celebrare la stagione autunnale e dare un tocco magico alla tua routine di bellezza.lancia laditutta skincare Tra le novità più interessanti, spiccano bombe da bagno a forma di zucca, maschere profumate e persino uno “slime da doccia”, un prodotto che, nonostante il nome, promette un’esperienza di lusso per la pelle. Questanon solo renderà i tuoi momenti di relax più festivi, ma sarà anche un’ottima idea regalo per i compleanni di amici nati sotto i segni della Vergine o dello Scorpione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

It’s Halloween time per GCDS : la collezione fashion ispirata ai film horror - Con questa collezione ho voluto onorare una delle mie fascinazioni d’infanzia: i mostri. Recentemente, il marchio ha rilasciato una versione limitata della sua borsa a cuore in collaborazione con Polly Pocket, in occasione del 35° anniversario del celebre giocattolo. La collezione comprende capi unici che omaggiano personaggi leggendari del cinema horror. (Metropolitanmagazine.it)

ColourPop lancia la collezione di Halloween ispirata a “Stranger Things” : e se fosse il must have per l’autunno? - Non mancano i gloss ultra-lucidi arricchiti con acido ialuronico e olio di ciliegia, perfetti per mantenere le labbra idratate durante la stagione fredda. . Tra i prodotti più attesi c’è il blush cremoso che cambia colore in base al pH della pelle, un must per chi ama i dettagli unici e personalizzati. (Metropolitanmagazine.it)

Sì - la collezione Lush per Halloween 2024 è spaventosamente cool (e il web è già impazzito) - La collezione Halloween di Lush è già ì disponibile nei negozi e online. La nuova linea, ricca di prodotti in edizione limitata, include bombe da bagno a forma di zucca, maschere profumate stagionali e lussuosi prodotti per il corpo, pronti a trasformare il tuo bagno in un rifugio di relax e magia. (Metropolitanmagazine.it)