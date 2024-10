Italia-Israele Ben Shimon | Faremo tutto il possibile in campo senza pensare al resto

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Vediamo e sentiamoquello che succede fuori dal, ma dobbiamo fare il nostro lavoro. Prepariamo la gara cercando di fare il meglio, cercando di migliorare il nostro percorso”. Lo ha detto il commissario tecnico di, Ran Benalla vigilia della partita contro l’in Nations League. Ad Udine un altro match impegnativo dopo quello contro la Francia: “Queste due nazionali giocano in modo diverso anche se l’approccio è simile – ha detto sui punti in comune tra azzurri e Bleus -. A tratti abbiamo giocato bene contro la Francia e anche all’andata contro l’. Vogliamo essere competitivi, dobbiamo restare in partita per tutti i 90 minuti”.