Il bancario non ha agito da solo Colpo di scena cosa filtra dalla Procura

Vincenzo Coviello come Pasquale Striano? Ci sono diversi aspetti che uniscono il 52enne ex dipendente di Intesa Sanpaolo della filiale di Bisceglie ed il tenente della guardia di finanza in servizio, fino al settembre del 2022, presso la Direzione nazionale antimafia. Il primo, ovviamente, è quello di aver effettuato per anni, in maniera del tutto illegale, migliaia e migliaia di accessi alle banche dati di cui avevano per motivi di lavoro la disponibilità , venendo così a conoscenza di dati sensibili che dovevano invece rimanere riservati. Il secondo è quello che nessuno ad oggi ha capito che fine abbia fatto questa valanga di dati. Coviello, in particolare, ha monitorato le posizioni di circa 3500 correntisti distribuiti nelle 679 filiali italiane di Intesa Sanpaolo. Una attività che si è concretizzata con ben 6.600 accessi tra febbraio 2022 e aprile 2024.

