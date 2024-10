Guida Vini d'Italia 2025, i Premi Speciali assegnati dal Gambero Rosso (Di domenica 13 ottobre 2024) La Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso giunge quest'anno alla trentottesima edizione. In tutti questi anni abbiamo incontrato e parlavo con vignaioli ed enologi, con imprenditori del vino e appassionati, raccontando le loro storie, i loro sogni e le emozioni che assaggiare il frutto del loro lavoro ci hanno suscitato. In questi 38 anni abbiamo assaggiato più di un milione di etichette. Solo quest’anno erano quasi 50 mila. E anche se il lavoro è diviso tra i componenti della squadra, ormai più di 70, si tratta di un patrimonio di note, notizie e valutazioni che probabilmente nessun’altra struttura al mondo può vantare. Un’edizione della Guida, con le sue oltre 25mila recensioni, è come una foto ad alta risoluzione con migliaia e migliaia di pixel che restituisce un’immagine di straordinaria rispondenza all’originale: il mondo del vino Italiano nel 2025. Gamberorosso.it - Guida Vini d'Italia 2025, i Premi Speciali assegnati dal Gambero Rosso Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Lad'delgiunge quest'anno alla trentottesima edizione. In tutti questi anni abbiamo incontrato e parlavo con vignaioli ed enologi, con imprenditori del vino e appassionati, raccontando le loro storie, i loro sogni e le emozioni che assaggiare il frutto del loro lavoro ci hanno suscitato. In questi 38 anni abbiamo assaggiato più di un milione di etichette. Solo quest’anno erano quasi 50 mila. E anche se il lavoro è diviso tra i componenti della squadra, ormai più di 70, si tratta di un patrimonio di note, notizie e valutazioni che probabilmente nessun’altra struttura al mondo può vantare. Un’edizione della, con le sue oltre 25mila recensioni, è come una foto ad alta risoluzione con migliaia e migliaia di pixel che restituisce un’immagine di straordinaria rispondenza all’originale: il mondo del vinono nel

Poche bottiglie - grande carattere. I vini rari entrano (per la prima volta) nella Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso - Nel nostro racconto abbiamo messo insieme piccolissimi artigiani, vigneron garagisti, ma anche super selezioni pensate da aziende strutturate che in un’ampia e affollata gamma propongono alcune etichette tirate in una manciata di bottiglie. Siamo convinti che questi vini di nicchia meritino uno spazio a sé. (Gamberorosso.it)

La scena vinicola cinese è tutta al femminile. Ecco come le donne guidano il vino asiatico - Professioniste ai vertici Come dichiarato al quotidiano cinese dall'esperta di vini Fongyee Walker: «È un settore a forte prevalenza femminile», per poi aggiungere «Non credo che siano state fatte delle statistiche. «Andate in un qualsiasi wine bar della città e vi imbatterete spesso in un tavolo di giovani e vivaci bevitrici». (Gamberorosso.it)

Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2025 : ecco gli irpini premiati - L’attesa è finita: la nuova edizione della Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2025, firmata da Daniele Cernilli, alias DoctorWine, è stata pubblicata, regalando momenti di soddisfazione per l'enologia campana. Il celebre critico del vino italiano ha nuovamente “messo la faccia” sui vini più... (Avellinotoday.it)