Festival dello Sport Zola | All’Italia servono giocatori bravi nel dribbling

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Miglior numero 10 in Italia? A me piace molto Yildiz, mi piace molto Kvaratskhelia, però sono stranieri. Mi aspetto che a breve ci sianoitaliani con queste qualità. Sta facendo molto bene Pisilli, a me piace anche molto Fagioli. Dobbiamo concentrarci per ritrovare idi talentonele nel passaggio. Nel calcio moderno questa qualità non ha prezzo”. Così Gianfranco, a margine della settima edizione deldi Trento. Sull’avvio di stagione delle sue ex squadre “il Napoli sta andando fortissimo, ma non mi sorprende. Il Cagliari è partito un po’ così, ma gli aspetti del gioco sono incoraggianti”, ha aggiunto l’ex fantasista del calcio degli anni ’90.