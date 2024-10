Sport.quotidiano.net - CICLISMO. A Bettiol il premio Giglio d’oro Il memorial Cavorso a Gastasini

(Di domenica 13 ottobre 2024) Prestigiosoper Alberto, campione di Castelfiorentino dell’Astana. La commissione delformata da ex corridori e giornalisti dell’Ussi ha assegnato ail 51°sarà premiato il 19 novembre a Pontenuovo di Calenzano nel gran galà con illustri ospiti. Erano 17 anni (l’ultimo Paolo Bettini nel 2007) che un atleta toscano non si aggiudicava ilpatrocinato da Regione e Ussi Toscana. Oltre aci sarà anche la consegna delTommasoa Mattia, esordiente del secondo anno tesserato per l’Unione Ciclistica Empolese.