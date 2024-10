Barcolana 2024, Arca vince la 56a edizione della storica regata nel Golfo di Trieste. FOTO (Di domenica 13 ottobre 2024) Anche quest'anno grande spettacolo, con il trionfo della bArca con al timone Furio e Marta Benussi. In acqua c'erano le Fiamme gialle (la Guardia di finanza festeggia i 250 anni del Corpo) ed Emergency (con l'imbArcazione di Andrea Illy). Tanti i turisti Tg24.sky.it - Barcolana 2024, Arca vince la 56a edizione della storica regata nel Golfo di Trieste. FOTO Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Anche quest'anno grande spettacolo, con il trionfocon al timone Furio e Marta Benussi. In acqua c'erano le Fiamme gialle (la Guardia di finanza festeggia i 250 anni del Corpo) ed Emergency (con l'imbzione di Andrea Illy). Tanti i turisti

Barcolana 2024 - risultati e classifica : Arca SGR trionfa - Poche sorprese in avvio. . Arca Sgr di Furio e Marta Benussi vince la Barcolana 20124, la regata internazionale giunta quest’anno alla cinquantaseiesima edizione. Prosecco e Arca – le favorite della vigilia – danno vita subito ad un duello in testa. Nella prima boa è Arca ad essere in testa, mentre Prosecco fa il giro con 4’45” di ritardo. (Sportface.it)

Barcolana 2024 oggi in tv : a che ora inizia e come vederla in streaming - Alle 10:30 di oggi, domenica 13 ottobre, inizierà la Barcolana 2024, la regata velica internazionale giunta quest’anno alla cinquantaseiesima edizione. Sulla barca Emergency ci saranno Giovanni Soldini, Ambrogio Beccaria, Alberto Riva e Alberto Bona con Caterina Banti, mentre Ruggero Tita sarà a bordo del Nice, la barca della Gdf armata per festeggiare i 250 anni del Corpo. (Sportface.it)

Diretta Rai Sport Domenica 13 Ottobre 2024 - Calcio Donne Juventus - Roma - Pallavolo - Vela Barcolana - Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. (Digital-news.it)