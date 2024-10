Ottimo esordio della Futsal Cesena, un punto in casa del Cdm Futsal grazie alle parate di Montalti (Di sabato 12 ottobre 2024) Comincia con un pareggio la nuova stagione della Futsal Cesena, che ha conquistato un punto sul difficile campo del Cdm Futsal. Succede tutto nei primi otto minuti di gara, quando i padroni di casa si portano in vantaggio per due volte e per due volte vengono ripresi dai bianconeri. Passano Cesenatoday.it - Ottimo esordio della Futsal Cesena, un punto in casa del Cdm Futsal grazie alle parate di Montalti Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Comincia con un pareggio la nuova stagione, che ha conquistato unsul difficile campo del Cdm. Succede tutto nei primi otto minuti di gara, quando i padroni disi portano in vantaggio per due volte e per due volte vengono ripresi dai bianconeri. Passano

