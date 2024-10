Ilgiorno.it - I diritti di chi si occupa di disabilità: "Caregiver, urge una svolta culturale"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Una testimonianza di come possa cambiare la vita di una famiglia in presenza di una diagnosi di. La necessità che la famiglia in questione trovo la forza di attivarsi per assicurare un percorso il più possibile promettente e personalizzato al proprio caro con. Le difficoltà che ancora oggi incontrano le famiglie quando si attivano in questa direzione. L’nza di creare non solo reti di famiglie ma intere comunità capaci di aprirsi aifamigliari, alle loro necessità, a quelle della, di accoglierle e di battersi perché siano esaudite. Detto altrimenti: l’nza di moltiplicare contesti non disabilitanti. Ma anche di una decisanel modello di welfare, nelle logiche e nelle modalità operative dei servizi sociali e sociosanitari.