Festa della legalità a scuola | Tre giorni di confronto

Una tre giorni interamente dedicata ai ragazzi delle scuole. Si tratta della Festa della legalità in formato junior, organizzata per la prima volta a Ferrara dal 15 al 17 ottobre. Saranno più di 500 le ragazze e i ragazzi coinvolti nelle tre giornate, provenienti dalle scuole primarie Guarini e Manzoni dell'Istituto comprensivo Alda Costa, dalla scuola secondaria di primo grado Tasso dell'Istituto comprensivo Govoni, dal Liceo Roiti, dall'Istituto Copernico-Carpeggiani, dall'Istituto Bachelet, dall'Istituto Einaudi e dall'Istituto Aleotti-Dosso Dossi. L'iniziativa è organizzata dal Centro di Mediazione del Comune di Ferrara e realizzata in collaborazione con la Regione, Area Sicurezza urbana e legalità, la Biblioteca Casa Niccolini e gli assessorati alla sicurezza e alle politiche giovanili. Il programma è stato illustrato ieri nella residenza municipale.

