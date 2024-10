Amica.it - Tutto quello che c'è da sapere su "Storia di una famiglia per bene - Seconda stagione", la serie che torna stasera in tv su Canale 5

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ed eccoli di nuovo in prima fila i De Santis. A tre anni dalla messa in onda – con grande successo – della primain tvdi unaper. Tratto dall’omonimo romanzo di Rosa Ventrella, edito da Newton Compton Editori. Su5 alle 21.30, quindi, va in onda la prima delle quattro puntate (8 episodi in tutti) che ci racconteranno le nuove vicende delladi pescatori pugliesi. Su Mediaset Infinity, la piattaforma on line della televisione di Cologno Monzese, si possono trovare in streaming gli episodi della prima. Oltre a tanti altri contenuti video e di approfondimento legati allae ai suoi personaggi.