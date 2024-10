The Kolors bloccati dall'uragano Milton: "Vicini alle famiglie delle vittime" (Di venerdì 11 ottobre 2024) I The Kolors bloccati in Svizzera a causa dell'uragano Milton. La band, che avrebbe dovuto esibirsi a Miami, non è riuscita a raggiungere gli Stati Uniti. A raccontarlo è Stash in un video girato all'aeroporto, pubblicato tra le storie Instagram: "Siamo a Zurigo, bloccati. Avevamo scalo qui Europa.today.it - The Kolors bloccati dall'uragano Milton: "Vicini alle famiglie delle vittime" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I Thein Svizzera a causa dell'. La band, che avrebbe dovuto esibirsi a Miami, non è riuscita a raggiungere gli Stati Uniti. A raccontarlo è Stash in un video girato all'aeroporto, pubblicato tra le storie Instagram: "Siamo a Zurigo,. Avevamo scalo qui

