Temporeale.info - Latina / Disabilità, Ciolfi (M5s): “approvato acquisto ausili mobili nelle piscine comunali, ma sono chiuse”

(Di venerdì 11 ottobre 2024)– È stata approvata oggi in commissione una variazione di bilancio per fondi ottenuti dalla partecipazione a un bando regionale e destinati all’di due sollevatoriper disabili per i due impianti natatori. “Al netto della possibilità di dotare le nostrediche consentiranno la fruizione libera e facilitata alle L'articolo(M5s): “, ma” Temporeale Quotidiano.